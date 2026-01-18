Работа для пенсионеров в Днепре охватывает несколько направлений, где работодатели предлагают стабильный доход и гибкие условия для старших людей, сообщает Politeka.

На сайте work.ua опубликованы вакансии, не требующие сложной подготовки, но позволяющие оставаться активными и финансово независимыми.

Среди актуальных предложений должность помощника воспитателя или няни. От кандидатов ждут ответственность, внимательность к детям и помощь в поддержании санитарного режима группы. Обязанности включают участие в подготовке занятий, контроле во время прогулок и сна, а также поддержку воспитателя в ежедневных активностях. Зарплата - 7 000-7 200 грн в месяц, график с 8:00 до 16:30 с получасовым обеденным перерывом.

Еще одна вакансия касается складской логистики. Компания "Генезис-Украина Инжиниринг" ищет грузчиков и комплектующих для работы на складе готовой продукции. Обязанности включают комплектование заказов по накладным и выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Предлагаются дневные и ночные смены, своевременная оплата, а при необходимости проживание на территории предприятия. Зарплата варьируется от 24000 до 26000 грн. Локация – улица Люблянская, 6, Левый берег Днепра.

Также открыта вакансия механика по обслуживанию оборудования. Кандидат должен иметь среднее или высшее специальное образование, знание технических особенностей машин и опыт не менее двух лет. За этот пост предлагают 24 000–28 000 грн в месяц.

Таким образом, работа для пенсионеров в Днепре предлагает разнообразные возможности, позволяющие поддерживать активность, получать стабильный доход и оставаться полезными в обществе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.