Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на 31 декабря.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 31 декабря будут введены в части населенных пунктов из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют «ДТЭК Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с 31 декабря с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

В связи с выполнением плановых профилактических работ будет отключение электроэнергии с 9 до 15 часов в следующих населенных пунктах:

пос. Губыныха ул. Першотравнева

с. Скатувате ул. Степова, Шевченко

Также будут действовать ограничения с 13:00 до 18:00 в селе Нове по улице Сонячна.

К тому же будут проводиться профилактические работы в пределах Терновской городской территориальной громады. Поэтому с 08:00 до 18:00 электричества не будет на улицах Героев Украины и Сергея Маркова.

Электроснабжение будет прекращаться с 08:00 до 17:00 (в течение 9 часов подряд) в селе Межырич. В этот период будут оставаться без света улицы:

Соборня, Центральна, пер. Бровченко и Ботинка, пер. Шкильный

Кроме того, обесточивание будет в пределах села Надия. В связи с выполнением работ будет ограничение с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Выноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вышнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (нечетные), 39, 43-77 (нечетные), 77А, 77Б, 78, 79 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лисна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоди: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодижна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополына: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвитна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкильна: 3;

шоссе Кировоградське: 14, 119.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, повышение тарифов на газ в Днепропетровской области: какие цены будут действовать с января.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где предлагают зарплату до 28 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Днепропетровской области: что ждет жителей.