Новая система оплаты проезда в Днепре упростила расчет в транспорте, сообщает Politeka.

В Днепре была введена новая система оплаты проезда в Днепре, которая позволяет пассажирам рассчитываться через мобильное приложение.

Некоторые пользователи сталкиваются с трудностями, преимущественно из-за устаревшей версии приложения или отсутствия повторной авторизации по номеру телефона.

Как отмечают на официальной Инстаграм-странице єДніпро, обновленный механизм авторизации обеспечивает стабильную работу системы. После обновления и повторного входа большинство пользователей могут воспользоваться сервисом без перебоев, быстро и удобно покупая билеты.

Для оплаты через QR-код пассажиру нужно открыть приложение єДніпро, выбрать QR-scanner, отсканировать код в транспорте и подтвердить списание средств через Apple Pay или Google Pay. Этот метод позволяет избежать очередей и делает передвижение более комфортным.

Кроме одноразовых билетов, сервис предлагает приобрести проездной абонемент в разделе «Транспорт». Пассажир может выбрать «Мой проездной» или отсканировать QR-код, после чего подтвердить оплату цифровым кошельком. Такой подход удобен для ежедневных поездок и планирования расходов.

Эксперты отмечают, что внедрение новой системы оплаты проезда в Днепре значительно облегчает контроль за наличием билетов и уменьшает использование наличных денег, повышая эффективность работы городского транспорта.

Напомним, в Днепропетровской области также был введен новый график движения поездов. Соответствующие изменения касаются ряда рейсов и будут действовать в определенные даты в конце 2025 и начале 2026 года.

