У Дніпрі запровадили нову систему оплати проїзду у Дніпрі, яка дозволяє пасажирам розраховуватися через мобільний додаток.

Деякі користувачі стикаються з труднощами, переважно через застарілу версію застосунку або відсутність повторної авторизації за номером телефону.

Як зазначають на офіційній Інстаграм-сторінці єДніпро, оновлений механізм авторизації забезпечує стабільну роботу системи. Після оновлення та повторного входу більшість користувачів можуть користуватися сервісом без перебоїв, швидко і зручно купуючи квитки.

Для оплати через QR-код пасажиру потрібно відкрити додаток єДніпро, обрати «QR-scanner», відсканувати код у транспорті і підтвердити списання коштів через Apple Pay або Google Pay. Цей метод дозволяє уникнути черг і робить пересування комфортнішим.

Крім одноразових квитків, сервіс пропонує придбати проїзний абонемент у розділі «Транспорт». Пасажир може обрати «Мій проїзний» або відсканувати QR-код, після чого підтвердити оплату цифровим гаманцем. Такий підхід зручний для щоденних поїздок та планування витрат.

у Дніпропетровській області також ввели новий графік руху поїздів. Відповідні зміни стосуються низки рейсів та діятимуть у визначені дати наприкінці 2025 та на початку 2026 року.

