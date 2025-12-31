Синоптики сделали прогноз погоды на январь в Днепре и рассказали, чего ожидать в начале 2026 года.

Синоптики сделали прогноз погоды на январь в Днепре и рассказали, какими будут температурные показатели и ждать ли метели, сообщает Politeka.net.

Мы собрали информацию по нескольким сайтам с прогнозами синоптиков и выяснили, чего ждать во второй месяц зимы.

Украинцев уже не удивляют мягкие европейские зимы. В последние годы холодные сезоны стали значительно теплее и с небольшим количеством осадков. Однако любителей снега и мороза все же порадует прогноз погоды – январь 2026 года принесет нам несколько по-настоящему зимних дней.

Жителей Днепра в первый месяц нового года порадует солнце. Солнечных дней будет гораздо больше, чем облачных. Снега выпадет немного – большинство осадков ожидается в первой и предпоследней неделе месяца. По температуре погода на второй месяц зимы 2026 года будет теплой, поскольку днем ​​на термометре редко будет "минус".

Синоптик Игорь Кибальчич сделал прогноз погоды на январь в Днепре и сообщил, что январь будет отмечаться повышенной изменчивостью погоды. По его словам, в течение месяца ожидаются резкие температурные колебания: после морозных ночей возможны оттепели, а частое изменение погодных условий будет создавать дополнительные риски для участников дорожного движения, в том числе водителей и пешеходов.

Во второй декаде января прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха вследствие поступления холодных воздушных масс из Скандинавии. В то же время, существенных или длительных морозов, по оценке синоптика, не ожидается.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отметила, что средняя температура воздуха может колебаться от 1–2 градусов тепла до 3 и более градусов мороза. Она также подчеркнула, что даже в случае формирования температур ниже климатической нормы в течение месяца это существенно не повлияет на общие показатели зимы, средняя температура которой, по прогнозам, будет на 3-4 градуса выше нормы.

