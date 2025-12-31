Синоптики зробили прогноз погоди на січень в Дніпрі та розповіли, чого очікувати на початку 2026 року.

Синоптики зробили прогноз погоди на січень в Дніпрі та розповіли, якими будуть температурні показники та чи чекати на хуртовини, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з кількох сайтів з прогнозами синоптиків та з'ясували, чого чекати в другий місяць зими.

Українців вже не дивують м'які європейські зими. Останніми роками холодні сезони стали значно теплішими і з невеликою кількістю опадів. Однак любителів снігу і морозу все ж потішить прогноз погоди - січень 2026 принесе нам кілька по-справжньому зимових днів.

Жителів Дніпра у січні потішить сонце. Сонячних днів буде значно більше, ніж хмарних. Снігу випаде небагато - більшість опадів очікується в перший та передостанній тижні місяця. За температурою погода на січень 2026 буде теплою, оскільки вдень на термометрі рідко буде "мінус".

Синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на січень в Дніпрі та повідомив, що січень відзначатиметься підвищеною мінливістю погоди. За його словами, протягом місяця очікуються різкі температурні коливання: після морозних ночей можливі відлиги, а часта зміна погодних умов створюватиме додаткові ризики для учасників дорожнього руху, зокрема водіїв і пішоходів.

У другій декаді січня прогнозується поступове зниження температури повітря внаслідок надходження холодних повітряних мас зі Скандинавії. Водночас істотних або тривалих морозів, за оцінкою синоптика, не очікується.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначила, що середня температура повітря в січні може коливатися в межах від 1–2 градусів тепла до 3 і більше градусів морозу. Вона також підкреслила, що навіть у разі формування температур нижче кліматичної норми протягом місяця це суттєво не вплине на загальні показники зими, середня температура якої, за прогнозами, буде на 3–4 градуси вищою за норму.

