Ряд проблем на украинском рынке приводит к дефициту продуктов в Днепропетровской области и влияет на формирование цен.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области наблюдается в зимний сезон на несколько популярных товаров, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности.

Фиксируется значительное повышение цен на тепличные помидоры. Основная причина подорожания – дефицит продуктов в Днепропетровской области, возникший в связи с завершением сезона выращивания этой продукции.

После завершения основного периода уборки помидоров объемы этой продукции на внутреннем рынке Украины существенно уменьшились. Сокращение предложения повлекло за собой формирование дефицита, что непосредственно сказалось на повышении розничных и оптовых цен.

Кроме сезонного фактора, на ситуацию влияют неблагоприятные погодные условия, а также рост расходов на выращивание, в частности на энергоносители, отопление теплиц и логистику, что затрудняет стабильную поставку свежей продукции.

В результате потребители вынуждены платить более высокую стоимость помидоров как в торговых сетях, так и на продовольственных рынках. В то же время, для производителей и поставщиков повышение цен создает возможность частично компенсировать возросшие затраты и увеличить выручку. При этом специалисты обращают внимание на риск сокращения потребительского спроса, ведь из-за подорожания часть покупателей может уменьшать объемы приобретения или отказываться от этого продукта.

Также наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов, что связано с дефицитом продукции в отдельных регионах страны. Сочетание ограниченного предложения с постоянным спросом со стороны розничных торговых сетей создает условия дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Специалисты объясняют подорожание, прежде всего, сокращением предложения на внутреннем рынке. Это связано с завершением основного сезона выращивания тепличных овощей, в результате чего объемы продукции, доступной для реализации существенно уменьшились. В таких условиях продавцы вынуждены корректировать цены в сторону роста, чтобы компенсировать ограниченные поставки.

