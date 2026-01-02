Низка проблем на українському ринку призводить до дефіциту продуктів у Дніпропетровській області і впливає на формуванні цін.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області спостерігається у зимовий сезон на калька популярних товарів, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

Фіксується суттєве підвищення цін на тепличні помідори. Основна причина подорожчання — дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, який виник у зв’язку із завершенням сезону вирощування цієї продукції.

Після завершення основного періоду збирання врожаю помідорів обсяги цієї продукції на внутрішньому ринку України істотно зменшилися. Скорочення пропозиції спричинило формування дефіциту, що безпосередньо позначилося на підвищенні роздрібних і гуртових цін.

Окрім сезонного чинника, на ситуацію впливають несприятливі погодні умови, а також зростання витрат на вирощування, зокрема на енергоносії, опалення теплиць і логістику, що ускладнює стабільне постачання свіжої продукції.

У результаті споживачі змушені сплачувати вищу вартість за помідори як у торговельних мережах, так і на продовольчих ринках. Водночас для виробників і постачальників підвищення цін створює можливість частково компенсувати зрослі витрати та збільшити виручку. Разом із цим фахівці звертають увагу на ризик скорочення споживчого попиту, адже через подорожчання частина покупців може зменшувати обсяги придбання або відмовлятися від цього продукту.

Також спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків, що пов’язано з дефіцитом продукції в окремих регіонах країни. Поєднання обмеженої пропозиції з постійним попитом з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Фахівці пояснюють подорожчання насамперед скороченням пропозиції на внутрішньому ринку. Це пов’язано із завершенням основного сезону вирощування тепличних овочів, унаслідок чого обсяги продукції, доступної для реалізації, істотно зменшилися. За таких умов продавці змушені коригувати ціни в бік зростання, щоб компенсувати обмежені поставки.

Джерело: News IO.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області: які ціни діятимуть з січня.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де пропонують зарплату до 28 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області: що чекає на жителів.