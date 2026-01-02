Ограничения движения транспорта в Днепре вводятся на несколько дней, изменения касаются нескольких важных улиц города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в распоряжении, которое подписал городской голова Днепра Борис Филатов.

В Днепре с 3 по 6 января запланировано временное ограничение движения транспорта по просп. Дмитрия Яворницкого в районе дома №82 в направлении Центрального железнодорожного вокзала.

Причиной таких изменений станет проведение инженерно-геологических работ, выполняемых коммунальным предприятием «Днепровский метрополитен». По словам специалистов, эти меры необходимы для предотвращения возможной аварийной ситуации и обеспечения безопасности дорожного движения.

Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Днепра Борис Филатов. Документом предоставлено официальное разрешение коммунальному предприятию на временное перекрытие проезжей части указанного участка.

"Предоставить разрешение Коммунальному предприятию "Днепровский метро-политен" Днепровского городского совета на перекрытие проезжей части проспекта Дмитрия Яворницкого, в районе д. 82 (в направлении Центрального железнодорожного вокзала) для выполнения инженерно-геологических работ с целью предотвращения аварийной ситуации с 03.01.02.2026. документе.

На время перекрытия сменят маршруты автобусы №87Б, №101А, №146Б и №157А, а также троллейбус «Б». Они будут курсировать по следующей схеме: улица Независимости – Запорожское шоссе – площадь Космическая – проспект Науки – площадь Соборная – просп. Дмитрия Яворницкого – улица Лазаря Глобы – проспект Леси Украинки – улица 128-й Бригады Теробороны – проспект Дмитрия Яворницкого.

В городском совете призывают жителей и гостей Днепра заранее планировать свои поездки, учитывать временные изменения в организации движения и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты передвижения по городу в указанный период.

