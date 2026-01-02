Обмеження руху транспорту у Дніпрі вводиться на кілька днів, зміни стосуються кількох важливих вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у розпорядженні, яке вже підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

У Дніпрі з 3 по 6 січня заплановано тимчасове обмеження руху транспорту на проспекті Дмитра Яворницького в районі будинку №82 у напрямку Центрального залізничного вокзалу.

Причиною таких змін стане проведення інженерно-геологічних робіт, які виконуватиме комунальне підприємство «Дніпровський метрополітен». За словами фахівців, ці заходи є необхідними для запобігання можливій аварійній ситуації та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Відповідне розпорядження вже підписав міський голова Дніпра Борис Філатов. Документом надано офіційний дозвіл комунальному підприємству на тимчасове перекриття проїзної частини зазначеної ділянки.

“Надати дозвіл Комунальному підприємству «Дніпровський метро-політен» Дніпровської міської ради на перекриття проїзної частини просп. Дмитра Яворницького, у районі буд. 82 (у напрямку Центрального залізничного вокзалу) для виконання інженерно-геологічних робіт з метою запобігання аварійній ситуації з 03.01.2026 по 06.01.2026», - йдеться у документі.

На час перекриття змінять маршрути автобуси №87Б, №101А, №146Б та №157А, а також тролейбус «Б». Вони курсуватимуть за такою схемою: вулиця Незалежності — Запорізьке шосе — площа Космічна — проспект Науки — площа Соборна — проспект Дмитра Яворницького — вулиця Лазаря Глоби — проспект Лесі Українки — вулиця 128-ї Бригади Тероборони — проспект Дмитра Яворницького.

У міській раді закликають мешканців та гостей Дніпра заздалегідь планувати свої поїздки, враховувати тимчасові зміни в організації руху та, за можливості, обирати альтернативні маршрути пересування містом у зазначений період.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: кому готові платити 20 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Графік відключення газу на січень 2026 у Дніпропетровській області: у які дні доведеться терпіти обмеження.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпрі: що може стати причиною скасування виплат.