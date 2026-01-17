Дефицит продуктов в Днепропетровской области в сегменте тепличных овощей остается ключевым фактором ценовых колебаний.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области сохраняется в начале 2026, сообщает Politeka.net.

Больше всего это касается овощей, традиционно пользующихся высоким спросом среди потребителей.

Аналитики фиксируют существенное сокращение предложения тепличных томатов на внутреннем рынке. Причиной стало завершение сезона реализации отечественной продукции, что привело к нехватке и росту стоимости.

После сбора урожая большинство украинских тепличных хозяйств уменьшили или прекратили поставки. В результате основную часть продаж сейчас формирует импорт, однако его объемы не перекрывают спрос полностью.

Дополнительное влияние оказывает изменение направлений поставок. Европейские помидоры из Польши и Нидерландов частично заменили турецкую продукцию, однако стоят дороже из-за затрат на производство и логистику в странах ЕС.

В таких условиях продавцы пересматривают отпускные цены. Эксперты не исключают дальнейшего удорожания, ведь потребительский интерес остается стабильным.

Похожая ситуация наблюдается и с тепличными огурцами. Ограниченное предложение в регионе вместе с постоянным спросом торговых сетей создает предпосылки для роста стоимости.

В то же время дефицит картофеля зимой не ожидают. Рынок будет зависеть от европейской ситуации, где из-за избытка урожая зафиксированы рекордно низкие цены. Это может стимулировать импорт и умерить внутреннее подорожание.

Аналитики отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области в сегменте тепличных овощей остается ключевым фактором ценовых колебаний в ближайшее время.

Источник: EastFruit.

