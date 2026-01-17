Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області у сегменті тепличних овочів залишається ключовим фактором цінових коливань.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області зберігається на початку 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Найбільше це стосується овочів, які традиційно мають високий попит серед споживачів.

Аналітики фіксують суттєве скорочення пропозиції тепличних томатів на внутрішньому ринку. Причиною стало завершення сезону реалізації вітчизняної продукції, що призвело до нестачі та зростання вартості.

Після збору врожаю більшість українських тепличних господарств зменшили або припинили постачання. У результаті основну частину продажів нині формує імпорт, однак його обсяги не перекривають попит повністю.

Додатковий вплив має зміна напрямків поставок. Європейські помідори з Польщі та Нідерландів частково замінили турецьку продукцію, проте коштують дорожче через витрати на виробництво та логістику в країнах ЄС.

За таких умов продавці переглядають відпускні ціни. Експерти не виключають подальшого подорожчання, адже споживчий інтерес залишається стабільним.

Схожа ситуація спостерігається й з тепличними огірками. Обмежена пропозиція в регіоні разом із постійним попитом з боку торговельних мереж створює передумови для зростання вартості.

Водночас дефіциту картоплі взимку не очікують. Ринок залежатиме від європейської ситуації, де через надлишок урожаю зафіксовані рекордно низькі ціни. Це може стимулювати імпорт та стримати внутрішнє подорожчання.

Аналітики зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області у сегменті тепличних овочів залишається ключовим чинником цінових коливань найближчим часом.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: кому готові платити 20 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Графік відключення газу на січень 2026 у Дніпропетровській області: у які дні доведеться терпіти обмеження.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпрі: що може стати причиною скасування виплат.