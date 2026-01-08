В ПФУ раскрыли, какими будут доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области возрастут в 2026 году для части украинцев из-за повышения прожиточного минимума, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

Украинцы, имеющие страховой стаж, превышающий минимально установленные законодательством требования, имеют право на ежемесячную доплату для пенсионеров в Днепропетровской области. В то же время размер такой надбавки остается достаточно незначительным.

За каждый дополнительно отработанный год государство насчитывает всего 25 гривен 95 копеек. Даже в случае, если человек имеет 10 лет стажа сверх нормы, общая сумма надбавки составит примерно 300 гривен, что существенно не влияет на размер обеспечения.

Отдельно законодательством предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Речь идет о гражданах, связанных с территориями, потерпевшими последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2026 году размер такой ежемесячной доплаты увеличится и составит 2595 гривен.

Кроме других видов доплат, в 2026 году продолжает действовать система возрастных надбавок к пенсионным выплатам. Дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров после достижения установленных возрастных рубежей – 75, 80 и 85 лет.

Отдельная программа социальной поддержки действует для одиноких пенсионеров. Лица в возрасте от 80 лет, не состоящие в трудовых отношениях и нуждающиеся в постоянной посторонней помощи, имеют право на ежемесячную доплату в размере 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. По состоянию на 1 января 2026 размер такой выплаты составляет 1038 гривен и она начисляется сверх основной пенсии.

