Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Днепропетровской области продолжает выплачиваться в 2026 году, однако ее размер изменился, сообщает Politeka.net.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Право на получение ежемесячной доплаты имеют исключительно граждане, которым назначена пенсия по возрасту. В то же время, законодательством установлен ряд обязательных условий, при которых такая надбавка может быть начислена. В частности:

пенсионер достиг 80-летнего возраста;

существует потребность в постоянном или регулярном постороннем уходе, что подтверждается соответствующим медицинским заключением;

лицо не получает пенсию по инвалидности или другим видам государственных выплат;

у пенсионера отсутствуют трудоспособные родственники, обязанные его содержать, в том числе взрослые дети, внуки или правнуки.

Согласно требованиям действующего законодательства, размер денежного пособия по уходу для пенсионеров в Днепропетровской области составляет 40 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В связи с новыми показателями бюджета на 2026 год прожиточный минимум вырос до 2595 грн, а значит, и размер доплаты повысился до 1038 грн. Таким образом, государственная поддержка выросла на 93,6 грн. против прошлого года.

Процесс назначения доплаты не автоматически — пенсионеру или его представителю необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда. Сначала следует обратиться в любую больницу, где врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) должна официально подтвердить потребность в постороннем уходе.

В сервисный центр ПФУ следует предоставить:

заявление установленного образца;

паспорт и идентификационный код;

Заключение LCC;

подтверждение отсутствия получения выплат по инвалидности.

