График отключения газа с 16 по 20 января в Днепре был обнародован для жителей отдельных районов города из-за ремонтных работ на газовых сетях.

График отключения газа с 16 по 20 января в Днепре предусматривает временную остановку газоснабжения в определенных домах, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 16 по 20 января в Днепре введут, чтобы предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасную эксплуатацию системы.

Так, 16.01 работы коснутся жителей домов по улицам Сергея Подолинского, 7 и Михаила Грушевского, 22.

Следующие ограничения запланированы на 19:01 на ул. Незамаевская, 70, кв. 3 и ул. Каменская, 9. В 20.01 голубого топлива временно не будет на ул. Княгини Ольги, 15

Специалисты предупреждают, что подача голубого топлива будет возобновляться после завершения всех запланированных ремонтных работ, а также после обязательной проверки оборудования.

График отключения газа с 16 по 20 января в Днепре включает в себя контрольное опрессовку сетей воздухом, проверку герметичности труб и исправности всех газовых приборов в квартирах.

Это позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию системы и избежать аварий. Жителей призывают обеспечить доступ специалистам к газифицированным помещениям и не пытаться самостоятельно подключать оборудование к моменту завершения всех процедур.

Приостановка газоснабжения в конкретные дни позволяет службам тщательно проверить состояние внешних сетей, провести тестирование на герметичность и убедиться в исправности всех систем в домах.

