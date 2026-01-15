Графік відключення газу з 16 по 20 січня у Дніпрі оприлюднили для мешканців окремих районів міста через ремонтні роботи на газових мережах.

Графік відключення газу з 16 по 20 січня у Дніпрі передбачає тимчасове припинення газопостачання у визначених будинках, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 16 по 20 січня у Дніпрі введуть, щоб запобігти аварійним ситуаціям та забезпечити безпечну експлуатацію системи.

Так, 16.01 роботи торкнуться мешканців будинків на вулицях Сергія Подолинського, 7 та Михайла Грушевського, 22.

Наступні обмеження заплановані на 19.01 на вул. Незамаївська, 70, кв. 3 та вул. Кам’янська, 9. А 20.01 блакитного палива тимчасово не буде на вул. Княгині Ольги, 15.

Спеціалісти попереджають, що подача блакитного палива відновлюватиметься лише після завершення всіх запланованих ремонтних робіт, а також після обов’язкової перевірки обладнання.

Графік відключення газу з 16 по 20 січня у Дніпрі включає контрольне опресовування мереж повітрям, перевірку герметичності труб і справності всіх газових приладів у квартирах.

Саме це дозволяє забезпечити безпечну експлуатацію системи та уникнути аварій. Мешканців закликають забезпечити доступ фахівцям до газифікованих приміщень і не намагатися самостійно підключати обладнання до моменту завершення всіх процедур.

Варто зазначити, що припинення газопостачання у конкретні дні дозволяє службам ретельно перевірити стан зовнішніх мереж, провести тестування на герметичність і впевнитися у справності всіх систем у будинках.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.