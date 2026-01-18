График отключения газа в Днепре на неделю с 19 по 25 января предусматривает возобновление подачи сразу после завершения всех работ.

График отключения газа в Днепре на неделю с 19 по 25 января обнародовал Днепровский филиал компании «Газсети», сообщает Politeka.

В городе и пригороде запланировали временные ограничения по газоснабжению из-за технических работ.

Как сообщают в службе, в течение недели специалисты будут проверять внутридомовые системы в 72 многоквартирных домах. Речь идет о плановом обследовании и ремонте в рамках подготовки к дальнейшей эксплуатации сетей.

Ограничения начнутся 19 числа. В тот день подачу газа приостановят на улицах Незамаевской, 70 (кв. 3), Каменской, 9, а также в домах №14 и №20 на Добробатов.

20 числа работы продлятся по адресам: Княгини Ольги, 15, Даниила Самойловича, 1 и Юлии Залюбовской, 12. На следующий день, 21 января, специалисты будут работать в жилом массиве Тополь-3 (дом 4, корпус 3) и Научной, 39.

22 числа ограничения запланированы на Строителей, 15 и 15а. 23 января газ временно не будет поставляться в доме №14 на жилмассиве Красный Камень и по адресу Сергея Ефремова, 1.

При обслуживании специалисты проверяют герметичность соединений, тестируют систему на плотность и ликвидируют возможные утечки. График отключения газа в Днепре на неделю с 19 по 25 января предусматривает возобновление подачи сразу после завершения всех работ.

Жителей просят обеспечить доступ работникам газораспределительной компании к оборудованию в квартирах во избежание задержек с возобновлением услуг.

Актуальные обновления работ жители могут отслеживать через официальные каналы газораспределительной службы.

