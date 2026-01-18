Графік відключення газу в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 січня передбачає відновлення подачі одразу після завершення всіх робіт.

Графік відключення газу в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 січня оприлюднила Дніпровська філія компанії «Газмережі», повідомляє Politeka.

У місті та передмісті запланували тимчасові обмеження газопостачання через технічні роботи.

Як повідомляють у службі, протягом тижня спеціалісти перевірятимуть внутрішньобудинкові системи у 72 багатоквартирних будинках. Йдеться про планове обстеження та ремонт у межах підготовки до подальшої експлуатації мереж.

Обмеження почнуться 19 числа. Того дня подачу газу призупинять на вулицях Незамаївська, 70 (кв. 3), Кам’янська, 9, а також у будинках №14 і №20 на Добробатів.

20 числа роботи триватимуть за адресами: Княгині Ольги, 15, Данила Самойловича, 1 та Юлії Залюбовської, 12. Наступного дня, 21 січня, фахівці працюватимуть у житловому масиві Тополя-3 (будинок 4, корпус 3) і на Науковій, 39.

22 числа обмеження заплановані на Будівельників, 15 та 15а. 23 січня газ тимчасово не постачатиметься у будинку №14 на житломасиві Червоний Камінь та за адресою Сергія Єфремова, 1.

Під час обслуговування спеціалісти перевіряють герметичність з’єднань, тестують систему на щільність і ліквідовують можливі витоки. Графік відключення газу в Дніпрі на тиждень з 19 по 25 січня передбачає відновлення подачі одразу після завершення всіх робіт.

Мешканців просять забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії до обладнання у квартирах, аби уникнути затримок із відновленням послуг.

Актуальні оновлення щодо робіт мешканці можуть відстежувати через офіційні канали газорозподільної служби.

