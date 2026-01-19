Работа для пенсионеров в Днепре доступна на разных должностях.

Работа для пенсионеров в Днепре доступна в сфере образования, логистики и хозяйственного обслуживания, сообщает Politeka.

На платформе work.ua появились актуальные предложения для людей постарше с разными профессиональными навыками. Часть вакансий предполагает гибкий график и умеренную нагрузку.

В частности, частная школа "Абрикос" открыла набор на должность преподавателя математики. Специалист работает с детьми разных возрастов и помогает поддерживать интерес к обучению.

Заведение предлагает оплату от 20 000 до 40 000 гривен в зависимости от количества занятий и опыта. Дополнительно предусмотрено питание и участие во внутренних программах.

Потребность в персонале есть и в складском секторе. Компания «Генезис-Украина Инжиниринг» приглашает грузчиков-комплектовщиков для работы с готовой продукцией. Доступны дневные или ночные смены, обеспечивается доставка к месту и, при необходимости, проживание.

Еще один вариант – работа для пенсионеров в Днепре в должности заведующего хозяйством. Уровень оплаты колеблется от 9000 до 10000 гривен.

В обязанности входит организация бытовых процессов, контроль помещений, работа с документацией и закупка необходимых материалов. График стандартный с официальным оформлением.

Специалисты отмечают, что рынок занятости в городе предлагает как физические, так и административные направления, что позволяет подобрать вариант в соответствии с состоянием здоровья и опытом.

Работодатели отмечают, что открыты к кандидатам пенсионного возраста и готовы рассматривать разные форматы сотрудничества.

