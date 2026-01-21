Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает покрыть базовые зимние нужды и уменьшить финансовую нагрузку.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области планируется как ежегодная выплата в рамках программы «Теплая зима», сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины готов выделить 4,3 млрд гривен в поддержку 660 тысяч семей накануне отопительного сезона 2025/2026. Сумма помощи составит 6500 грн на домохозяйство.

Помощь рассчитана на детей из малообеспеченных семей, переселенцев, детей на попечение, сирот и лиц с инвалидностью. Также ее получат взрослые, наиболее нуждающиеся в поддержке зимой: переселенцы с инвалидностью I группы и одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Выплата произойдет автоматически для тех, кто уже получает социальные услуги. Средства поступят на специальные социальные счета или виртуальные карты «Дія.Карта» без необходимости стоять в очередях или подавать сложные заявления.

Сумма пособия предназначена только для целевого использования. Потратить его можно на приобретение теплых вещей, оплату коммунальных услуг, продукты, лекарства и транспорт. Деньги нельзя снимать наличными или передавать другим лицам. Использовать их следует в течение 180 дней с момента поступления.

Правительство отмечает: получение пособия не влияет на назначение жилищной субсидии или других социальных выплат. Также стоит остерегаться мошенников, которые присылают сомнительные ссылки в мессенджерах, предлагая зарегистрироваться для получения средств.

По словам специалистов, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает покрыть базовые зимние нужды и уменьшить финансовую нагрузку на семьи в сложный период года.

