Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Днепре дает местным жителям представление о том, какими будут следующие 7 дней.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Днепре свидетельствует о пасмурных и морозных днях, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Днепре был опубликован на сайте sinoptik.ua.

В понедельник, 19:01 температура будет колебаться от -11° ночью до -7° днем. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ветер будет умеренный, до 3,1 м/с, а влажность воздуха будет достигать 88%.

Во вторник, 20:01, температура будет колебаться от -10° ночью до -8° днем. В городе будет облачная погода весь день, осадки не прогнозируются, ветер ослабнет до 1,8 м/с вечером.

Давление будет медленно снижаться с 760 мм до 756 мм, а влажность будет оставаться высокой, до 86%. В среду, 21.01, поканики будут аналогичны. Облачность продержится до вечера, ветер слабый, до 2,2 м/с, вероятность осадков остается низкой, максимум 28%.

22.01 температура днем ​​достигнет -7°, ночью -9°. Солнце будет редко появляться из-за облаков, а ветер усилится до 3,2 м/с. Влажность будет колебаться от 74 до 88%, давление будет держаться на уровне 752-753 мм.

В пятницу будет такая же ситуация. Днем будет облачно с прояснениями, ветер слабый, от 2,7 до 3,4 м/с, вероятность осадков небольшая, максимум 37%.

В субботу, 24.01, столбик термометра опустится до -18° ночью и поднимется до -14° днем. Солнце будет редко появляться из-за облаков, ветер будет достигать 3,1 м/с, вероятность осадков минимальная.

В воскресенье, 25:01, температура днем ​​составит -16°, ночью снизится до -19°. Весь день небо будет облачным, ветер слабый, до 2,6 м/с, осадков не ожидается.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Днепре предусматривает сильные ночные морозы, ветер и почти отсутствие осадков.

