Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Дніпрі дає місцевим мешканцям уявлення про те, якими будуть наступні 7 днів.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Дніпрі свідчить про похмурі і морозні дні, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Дніпрі опублікували на сайті sinoptik.ua.

У понеділок, 19.01 температура буде коливатися від -11° вночі до -7° вдень. Небо залишатиметься вкрите хмарами протягом усього дня, опади не очікуються. Вітер буде помірний, до 3,1 м/с, а вологість повітря сягатиме 88%.

У вівторок, 20.01, температура коливатиметься від -10° вночі до -8° вдень. У місті буде триматися хмарна погода весь день, опади не прогнозуються, вітер ослабне до 1,8 м/с увечері.

Тиск повільно знижуватиметься з 760 мм до 756 мм, а вологість залишатиметься високою, до 86%. У середу, 21.01, поканики будуть аналогічні. Хмарність протримається до вечора, вітер слабкий, до 2,2 м/с, ймовірність опадів залишатиметься низькою, максимум 28%.

22.01 температура вдень досягне -7°, вночі становитиме -9°. Сонце буде рідко з’являтися з-за хмар, а вітер посилиться до 3,2 м/с. Вологість коливатиметься від 74% до 88%, тиск триматиметься на рівні 752-753 мм.

У п’ятницю буде така ж ситуація. Небо залишатиметься хмарним весь день, вітер слабкий, від 2,7 до 3,4 м/с, ймовірність опадів невелика, максимум 37%.

У суботу, 24.01, стовпчик термометра опуститься до -18° вночі та підніметься до -14° вдень. Сонце рідко з’являтиметься з-за хмар, вітер досягатиме 3,1 м/с, ймовірність опадів мінімальна.

У неділю, 25.01, температура вдень становитиме -16°, вночі знизиться до -19°. Весь день небо буде вкрите хмарами, вітер слабкий, до 2,6 м/с, опадів не очікується.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Дніпрі передбачає про сильні нічні морози, вітер та майже відсутність опадів.

