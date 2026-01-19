График отключения газа с 19 по 23 января в Днепропетровской области позволяет для местных жителей подготовиться к неудобствам.

График отключения газа с 19 по 23 января в Днепропетровской области будет введен из-за ремонтных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 19 по 23 января в Днепропетровской области охватывает ряд улиц в Днепре и районе.

Ограничения планируются по обеспечению безопасной эксплуатации газовых сетей и поддержанию их технического состояния. Так что местным жителям придется потерпеть временные неудобства в быту.

По информации компании, график отключения газа с 19 по 23 января в Днепропетровской области выглядит следующим образом: 19.01 ограничения коснутся таких адресов в Днепре, как Незамаевская, 70, кв. 3, Каменская, 9, Добробатов, 14 и 20.

20.01 работы будут проводиться в облцеентре на улицах Княгини Ольги, 15, Даниила Самойловича, 1 и Юлии Залюбовской, 12.

21.01 временно прекратят подачу голубого топлива на Тополь-3, дом. 4, корп. 3, а также в селе Новоалександровка, ул. Научная, дом. 39.

22.01 ограничения коснутся домов по ул. Строителей, 15 и 15а, а 23.01 – жилого массива Красный Камень, дом. 14 и ул. Сергея Ефремова, 1.

Компания отмечает, что восстановление газоснабжения будет происходить после завершения всех ремонтных работ и проведения внешнего осмотра.

Это обеспечивает безопасное подключение газового оборудования к действующим сетям. Потребители должны помнить, что пуск голубого топлива без проверки и опрессовки запрещен.

