Графік відключення газу з 19 до 23 січня у Дніпропетровській області дає змогу для місцевих мешканців підготуватися до незручностей.

Графік відключення газу з 19 до 23 січня у Дніпропетровській області введуть через ремонтні роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 19 до 23 січня у Дніпропетровській області охоплює низку вулиць у Дніпрі та районі.

Обмеження плануються для забезпечення безпечної експлуатації газових мереж і підтримки їхнього технічного стану. Тож місцевим мешканцям доведеться потерпіти тимчасові незручності в побуті.

За інформацією компанії, графік відключення газу з 19 до 23 січня у Дніпропетровській області виглядає таким чином: 19.01 обмеження торкнуться таких адрес у Дніпрі, як Незамаївська, 70, кв. 3, Кам’янська, 9, Добробатів, 14 та 20.

20.01 роботи будуть проводитися в облцеентрі на вулицях Княгині Ольги, 15, Данила Самойловича, 1 та Юлії Залюбовської, 12.

21.01 тимчасово припинять подачу блакитного палива на Тополя-3, буд. 4, корп. 3, а також у селі Новоолександрівка, вул. Наукова, буд. 39.

22.01 обмеження торкнуться будинків на вул. Будівельників, 15 та 15а, а 23.01 – житлового масиву Червоний Камінь, буд. 14 і вул. Сергія Єфремова, 1.

Компанія наголошує, що відновлення газопостачання відбуватиметься після завершення усіх ремонтних робіт і проведення зовнішнього огляду.

Це забезпечує безпечне підключення газового обладнання до діючих мереж. Споживачі повинні пам’ятати, що пуск блакитного палива без перевірки та опресовування заборонений.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.