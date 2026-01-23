Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются регулярно для поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета от 19.12.2023 № 6-19/12, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Департамента социальной политики, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре распределяются через места временного компактного проживания и "шелтеры", где проживают переселенцы.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут пожилые люди, люди с инвалидностью, матери с детьми, законные представители детей и недееспособных лиц, а также дети от 3 до 18 лет.

Кроме того, переселенцы, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб, имеют право на помощь.

Для тех, кто впервые обратился в управление социальной защиты населения за справкой внутренне перемещенного лица и не относится к этим категориям, предусмотрено одноразовое получение набора.

Каждый продовольственный набор включает в себя консервы мясные и рыбные, печеночный паштет, готовые тушеные блюда с мясом, чай и кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

По словам сотрудников управления, такой комплект позволяет переселенцам и пожилым людям покрывать базовые потребности в питании в течение месяца.

Для получения набора необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации.

Наборы издаются один раз в месяц и для этого ежемесячно подаются соответствующие документы и заявления. Контакты и адреса управления социальной защиты в разных районах города можно найти на официальном сайте.

