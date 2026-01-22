По оценке синоптиков, прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 января свидетельствует о неустойчивых условиях.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 23 по 29 января обещает морозную погоду с кратковременными осадками и порывистым ветром, сообщают синоптики.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

Ожидается резкое изменение температуры день и ночь, поэтому жителям города советуют подготовиться к холодной неделе.

В субботу, 23 января, столбик термометра опустится до -6 °C, днем ​​температура останется на уровне -3 °C. Преобладает северный ветер со скоростью до 9 м/с, осадков не предполагается.

В воскресенье, 24-го, ожидается -5 °C ночью и -3 °C днем. Слабый снег возможен во второй половине дня, ветер северный со скоростью 8 м/с. Жителям советуют одеваться потеплее и избегать длительного пребывания на открытом воздухе во время сильных порывов.

Начало рабочей недели, 25-26 числа, будет самым холодным. Ночью температура опускается до -7 °C, днем ​​не превышает -6 °C. Прогнозируется небольшой снег с осадками до 3 мм, ветер северный и юго-восточный с порывами до 10 м/с. В этот период следует ограничить поездки, особенно на неочищенных от снега дорогах.

Середина недели, 27–28 числа, будет оставаться морозной: температура днем ​​будет колебаться от –6 до –7 °C, ночью до –7 °C. Возможны лёгкие снеговые осадки и порывистый южный ветер до 11 м/с. Синоптики советуют соблюдать осторожность при прогулках и движении транспорта, особенно на мостах и ​​открытых участках.

В конце недели, в пятницу, 29, прогнозируется небольшое потепление — днем ​​до -2 °C, ночью до -1 °C. Осадков немного – около 0,5 мм. Ветер южный, порывы до 10 м/с. Это время, когда следует проверить состояние отопительных приборов в домах и подготовить тёплую одежду на выходные.

Эта неделя особенно важна для людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых жителей, ведь резкие перепады температуры повышают риск простудных болезней.

