Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 23 по 29 січня обіцяє морозну погоду з короткочасними опадами та поривчастим вітром, повідомляють синоптики, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Очікується різка зміна температури вдень і вночі, тому жителям міста радять підготуватися до холодного тижня.

У суботу, 23 січня, стовпчик термометра опуститься до −6 °C, вдень температура залишиться на рівні −3 °C. Переважатиме північний вітер зі швидкістю до 9 м/с, опадів не передбачається.

У неділю, 24-го, очікується −5 °C уночі та −3 °C вдень. Слабкий сніг можливий у другій половині дня, вітер північний зі швидкістю 8 м/с. Мешканцям радять одягатися тепліше та уникати тривалого перебування на відкритому повітрі під час сильних поривів.

Початок робочого тижня, 25–26 числа, буде найхолоднішим. Вночі температура опускатиметься до −7 °C, вдень не перевищуватиме −6 °C. Прогнозується помірний сніг із опадами до 3 мм, вітер північний та південно-східний із поривами до 10 м/с. У цей період варто обмежити поїздки, особливо на неочищених від снігу дорогах.

Середина тижня, 27–28 числа, залишатиметься морозною: температура вдень коливатиметься від −6 до −7 °C, вночі до −7 °C. Можливі легкі снігові опади та поривчастий південний вітер до 11 м/с. Синоптики радять дотримуватися обережності під час прогулянок і руху транспорту, особливо на мостах та відкритих ділянках.

Наприкінці тижня, у п’ятницю, 29-го, прогнозується невелике потепління — вдень до −2 °C, вночі до −1 °C. Опадів небагато — близько 0,5 мм. Вітер південний, пориви до 10 м/с. Це час, коли варто перевірити стан опалювальних приладів у будинках і підготувати теплий одяг на вихідні.

За оцінкою синоптиків, прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 23 по 29 січня свідчить про нестійкі умови: чергування морозів і слабких опадів. Рекомендується слідкувати за оновленнями прогнозу та планувати вулицю, враховуючи сильний вітер і можливі снігові покриви.

Цей тиждень особливо важливий для людей з хронічними захворюваннями, дітей та літніх жителів, адже різкі перепади температури підвищують ризик простудних хвороб.

