Украинцам раскрыли графики отключения света в Днепропетровской области на 27 января, охватившие ряд населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах региона со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Следует ознакомиться с графиками отключения света в Днепропетровской области на 27 января и подготовиться к возможным перебоям. Работы в сетях направлены на повышение надежности электроснабжения.

С 9 до 17 часов обесточивания охватят Криворожский район из-за плановых работ в следующих населенных пунктах:

город Крывый Риг:

ул. Генерала Безручко: 59А;

село Червони Поды:

ул. Центральна: 1А;

село Новопилля:

ул. Леси Украинки: 1-3, 7-11, 13-21 (нечетные), 22, 25, 27-31, 33, 34, 36, 38, 39, 39А, 41, 43-52, 54, 56;

ул. Садова: 10.

«ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в рамках Сурско-Литовской территориальной громады. Поэтому будут выключать электричество с 9 до 17 часов в селе Сурсько-Лытовське:

Аптечна - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12/А, 13;

Березова - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Кооперативна — № 1/А, 2, 6Г;

Сонячна - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 20/Б, 22, 22 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36/А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/А, 46, 48;

Центральна - № 11, 13, 15, 15/А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22/А, 23, 24, 24/А, 25, 26, 27, 28, 29, 30/3, 3 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 6 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85;

Тараса Шевченко - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/А, 23, 25, 27;

пер. Сонячный - № 1, 2, 3, 4, 5, 7;

пер. Центральный - № 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 8/А, 9, 10, 11, 13;

пер. Шевченко - № 1, 2, 3, 4, 5, 7

Энергетики также будут проводить профилактические работы в рамках Покровской сельской территориальной общины. Из-за этого света не будет с 8:30 до 14 часов в селе Олексиивка. Полностью будет обесточена улица:

Козацька, Польова.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

