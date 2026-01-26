Варто ознайомитися з графіками відключення світла у Дніпропетровській області на 27 січня та підготуватися до обмежень.

Українцям розкрили графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 27 січня, що охоплять низку населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Варто ознайомитися з графіками відключення світла у Дніпропетровській області на 27 січня та підготуватися до можливих перебоїв. Роботи в мережах спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

З 9 до 17 години знеструмлення охоплять Криворізький район через планові роботи у наступних населених пунктах:

місто Кривий Ріг:

вул. Генерала Безручка: 59А;

село Червоні Поди:

вул. Центральна: 1А;

село Новопілля:

вул. Лесі Українки: 1-3, 7-11, 13-21 (непарні), 22, 25, 27-31, 33, 34, 36, 38, 39, 39А, 41, 43-52, 54, 56;

вул. Садова: 10.

«ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Сурсько-Литовська територіальна громада. Через це вимикатимуть електрику з 9 до 17 години в селі Сурсько-Литовське:

Аптечна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12/А, 13;

Березова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Кооперативна — № 1/А, 2, 6Г;

Сонячна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 20/Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36/А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/А, 46, 48;

Центральна — № 11, 13, 15, 15/А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22/А, 23, 24, 24/А, 25, 26, 27, 28, 29, 30/А, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85;

Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/А, 23, 25, 27;

пров. Сонячний — № 1, 2, 3, 4, 5, 7;

пров. Центральний — № 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 8/А, 9, 10, 11, 13;

пров. Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 5, 7

Енергетики також проводитимуть профілактичні роботи у межах Пoкpoвської сільської територіальної громади. Через це світла не буде з 8:30 до 14 години в селі Олексіївка. Повністю буде знеструмлено вулиці:

Козацька, Польова.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області: хто має на неї право.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: кому платитимуть 40 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі: яким чином можна її отримати.