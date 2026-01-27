Местные жители уже заметили подорожание продуктов в Днепропетровской области, поскольку это влияет на семейные бюджеты.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области за последний месяц стало заметно благодаря мониторингу цен в супермаркетах и ​​данным Минфина, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Минфина, подорожание продуктов в Днепропетровской области видно на примере курятины, сыра и консервированной кукурузы.

Средняя цена на куриные бедра достигла 157,33 грн за килограмм, в то время как в декабре 2025 года средняя стоимость была 137,91. Индекс потребительских цен на курятину составил 100,74%, что отражает рост на 0,74% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средние цены на твердый сыр «Комо традиционный 50%» также выросли: в январе средняя цена по магазинам достигла 566,67 грн за килограмм, тогда как в декабре она составляла 527,00.

В Megamarket и Novus сыр стоит соответственно 582,00 грн и 599,00 грн. Не остались в стороне и консервы. Средняя цена на кукурузу «Верес» объемом 340 грамм составила 56,42 грн.

При этом в декабре 2025 года средняя стоимость была 54,09 грн. У Auchan товар сейчас стоит 54,50, у Megamarket - 68,40, у Metro - 57,77, а у Novus - 44,99.

Такие изменения демонстрируют всеобщее подорожание базовых продуктов в Днепропетровской области и подчеркивают влияние экономических и внешних факторов на рынок.

Причины повышения ценников связаны с войной и экономическими процессами. Боевые действия существенно сократили поголовье скота и птицы, что оказывает непосредственное влияние на цены мяса и яиц.

Повышение затрат на логистику и риски транспортировки также отражается на конечной стоимости товаров.

