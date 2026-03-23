В Днепропетровской области денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в рамках программы «Теплая зима» начнет поступать в этом году, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает поддержку семей в подготовке к холодному сезону и помощь в покрытии базовых потребностей. Каждое домохозяйство получит 6500 гривен на целевые расходы. Кабинет Министров выделил 4,3 миллиарда гривен на 2025-2026 годы для более 660 тысяч семей.

Приоритет предоставляют малообеспеченным семьям, переселенцам, детям на попечение, сиротам, людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам с надбавкой на уход. Особое внимание уделено внутренне перемещенным лицам с ограниченными возможностями I группы.

Выплаты производятся автоматически для тех, кто уже получает социальные услуги. Денежные средства поступают на социальные счета или «Дія.Карту» без необходимости подавать дополнительные заявления или стоять в очередях.

Финансовую поддержку можно использовать для оплаты коммунальных услуг, продуктов, лекарств, транспорта и теплой одежды. Запрещено снимать деньги наличными деньгами или передавать третьим лицам. Использовать денежные средства следует в течение 180 дней после зачисления.

Получение пособия не влияет на жилищные субсидии или другие социальные выплаты. Специалисты напоминают о мошеннических сообщениях и поддельных ссылках, которые предлагают «зарегистрироваться» для получения средств.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области помогает обеспечить финансовую стабильность в зимний период, покрывает базовые нужды и снижает нагрузку на семейный бюджет. Эксперты советуют планировать расходы заранее и использовать денежные средства только по назначению.

Чтобы не потерять поддержку, переселенцам и пенсионерам следует следить за актуальностью документов и своевременно обновлять данные, чтобы денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области поступала без перерывов.

