Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре обеспечивает стабильную поставку продуктов и позволяет планировать рацион даже в сложных жизненных обстоятельствах.

В 2026 году начинается гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, сообщает Politeka.net.

Программа предусматривает ежемесячное обеспечение продуктовыми наборами внутриперемещенных лиц и пожилых граждан.

Инициативу координирует Департамент социальной политики городского совета. Поддержка доступна для пожилых людей, лиц с инвалидностью, матерей с детьми, опекунов несовершеннолетних и подростков от трех до восемнадцати лет. Новоприбывшие со справкой проживающие в местах компактного расселения могут получить одноразовый набор независимо от категории.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. Пакеты содержат продукты длительного хранения: крупы, макароны, консервы, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Получить помощь можно через управление социальной защиты по месту жительства. Следует иметь при себе паспорт, справку переселенца, документы на детей и подтверждение инвалидности, если это нужно.

Выдача производится ежемесячно по утвержденному графику. Перечни получателей формируют заранее, после чего участникам сообщают о дате, времени и порядке получения пакетов. Жителям советуют подготовить документы и следить за актуальными объявлениями во избежание очередей. Объем ресурсов и механизм распределения могут изменяться в зависимости от финансирования и количества заявок.

Дополнительно запланирован запуск горячей линии и онлайн-консультаций, чтобы переселенцы могли оперативно узнавать наличие наборов и изменения в процедуре.

