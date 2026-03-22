График отключения воды на неделю с 23 по 29 марта в Днепре обнародовал КП «Днепропроводоканал», передает Politeka.

План предусматривает временное прекращение подачи водоотвода в многоквартирных домах Новокодацкого и Индустриального районов из-за долгов потребителей.

В Новокодакском районе работы будут проводиться на таких улицах: Коробова (д. 2, 4, 8, 9, 14, 20), Каменская (д. 23, 25, 34), Солидарности (д. 6), Юрия Кондратюка (д. 1, 11, 15), Мони. (д. 70), Коксовая (д. 12А, 20), Парусный переулок (д. 6, 8, 9, 13), Савкина (д. 8), бульв. Рубиновый (д. 5), Большая Деевская (д. 34, 36, 40, 46), Максима Действие (д. 4, 5, 10), Метростроевская (д. 12, 13), ж/м Покровский (д. 4В, 4Д, 4Ж), Даниила Галицкого (д. 5), Даниила Галицкого (д. 5)

В Индустриальном районе временное отключение запланировано по адресу: просп. Слобожанский (д. 97, 101), ул. Яркая (д. 17), ул. Калиновая (д. 10), просп. Петра Калнышевского (д. 33, 41, 46, 58, 61, 66, 72), ул. Цветы Цисык (д. 14, 14А), Донецкое шоссе (д. 119, 121, 131), ул. Галины Мазепы (д. 79), ул. Юрия Липы (д. 11), просп. Мира (д. 51, 65, 95).

Жителей просят перекрыть краны перед приборами и обеспечить доступ работникам водоканала для возобновления подачи. Это позволит избежать аварий и поддерживать стабильную работу сети.

График отключения воды на неделю с 23 по 29 марта Днепре поможет днепрянам заранее подготовиться к временным перерывам, планировать использование ресурсов и контролировать состояние оплаты услуг.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.