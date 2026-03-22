Графік відключення води на тиждень з 23 по 29 березня в Дніпрі допоможе заздалегідь підготуватися до тимчасових перерв.

Графік відключення води на тиждень з 23 по 29 березня в Дніпрі оприлюднило КП «Дніпроводоканал», передає Politeka.

План передбачає тимчасове припинення подачі водовідведення у багатоквартирних будинках Новокодацького та Індустріального районів через борги споживачів.

У Новокодацькому районі роботи проводитимуться на таких вулицях: Коробова (буд. 2, 4, 8, 9, 14, 20), Кам’янська (буд. 23, 25, 34), Солідарності (буд. 6), Юрія Кондратюка (буд. 1, 11, 16), Моніторна (буд. 2, 5), Криворізька (буд. 70), Коксова (буд. 12А, 20), Парусний провулок (буд. 6, 8, 9, 13), Савкіна (буд. 8), бульв. Рубіновий (буд. 5), Велика Діївська (буд. 34, 36, 40, 46), Максима Дія (буд. 4, 5, 10), Метробудівська (буд. 12, 13), ж/м Покровський (буд. 4В, 4Д, 4Ж), Данила Галицького (буд. 51, 53, 57).

В Індустріальному районі тимчасове відключення заплановане за адресами: просп. Слобожанський (буд. 97, 101), вул. Яскрава (буд. 17), вул. Калинова (буд. 10), просп. Петра Калнишевського (буд. 33, 41, 46, 58, 61, 66, 72), вул. Квітки Цісик (буд. 14, 14А), Донецьке шосе (буд. 119, 121, 131), вул. Галини Мазепи (буд. 79), вул. Юрія Липи (буд. 11), просп. Миру (буд. 51, 65, 95).

Мешканців просять перекрити крани перед приладами та забезпечити доступ працівникам водоканалу для відновлення подачі. Це дозволить уникнути аварій та підтримувати стабільну роботу мереж.

Графік відключення води на тиждень з 23 по 29 березня в Дніпрі допоможе дніпрянам заздалегідь підготуватися до тимчасових перерв, планувати використання ресурсів та контролювати стан оплати послуг.

