В Днепропетровской области 24 марта запланированы графики отключения света в отдельных населенных пунктах из-за проведения профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставили несколько местных сообществ со ссылкой на компанию «Дніпровські електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. Свет будут выключать с 09:00 до 17:00 часов будут продолжаться отключения в селе Ивано-Мыхайливка. обесточат следующие улицы:

Верхня: 2;

Весова;

Зелена: 2, 10-15, 17-19, 21-24, 27, 29-35, 34/А, 37-40, 44, 49, 50, 50/А, 53А, 55, 59, 63, 65, 69, 7-9;

Лисова: 1-2, 2/А, 4-7, 7/А, 7/Б, 8, 8/А, 9, 10, 11/А, 13-15, 19-21, 23, 25-28, 31, 36, 39-41, 43-46, 47, 49-55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79;

Нагорна: 1, 1/А, 2, 4, 5, 7;

Прысамарська: 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24;

Соборна: 1-2, 4, 5/А, 7, 9-16, 16/А, 18, 19-21, 26, 28, 30-33, 35, 37-38, 41-44, 44/Б, 46, 49, 51-53, 55-57/А, 59, 61, 64, 67-70, 70/А, 71, 73, 73/А, 75, 79, 81, 83, 87;

Степова: 1-2, 1/Б, 4-6, 11, 15;

Украинська: 1-3, 1/А, 4/А, 5, 6-7, 9, 14, 17, 20, 22-25, 29-30, 32, 34-39, 41, 47, 55;

Центральна: 14.

24 марта с 08:00 до 17:00 часов в городе Жовти Воды будут продолжаться отключения по адресам:

бульвар Свободы: 28, 30, 32;

Березнева: 1, 3, 5;

Музейна: 18, 20, 22, 22Г, 24, 24А, 26, 28;

Хмельныцького: 9-17 (непарные), 19;

пров. Капитальный: 1.

Также сообщаем о плановых работах в Криворожском районе. Поэтому вводятся с 08:00 до 17:00 часа дополнительные отключения света в следующих населенных пунктах:

село Вильне улицы:

Гагарина: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьмы Скрябина: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Словянська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

село Новый Шлях улицы:

Мыру: 1, 3, 4, 14.

