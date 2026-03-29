Жителей просят отнестись с пониманием к графику отключения воды в неделю с 30 марта по 5 апреля в Днепре.

В Днепре обнародован график отключения воды на неделю с 30 марта по 5 апреля.

Информацию об этом предоставляет Днепроводоканал .

Ограничение коснется абонентов-должников, не оплативших счета за водоснабжение, водоотвод и обслуживание.

Общая сумма задолженности по этим адресам составляет более 14,8 миллионов гривен. Самые большие долги сосредоточены на просп. Александра Поля, ул. Метростроевская и некоторые дома Новокодацкого района.

КП «Днепропроводоканал» ДМР сообщает, что отключение будет происходить только после предварительного информирования потребителей. Предприятие призывает жителей обеспечить доступ к счетчикам и другим системам водоснабжения.

График отключения воды на неделю с 30 марта по 5 апреля включает в себя как Центральный, так и другие районы города. В случае неуплаты долга водоснабжение будет временно прекращено в соответствии с Постановлением КМУ №1405.

Чтобы избежать ограничений, жителям советуют уплатить задолженность или заключить договор реструктуризации. Сделать это можно в центрах абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или в районных отделениях, адреса которых доступны на официальном сайте КП «Днепропроводоканал».

Жителей просят отнестись с пониманием к графику отключения воды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Днепре и своевременно урегулировать финансовые обязательства во избежание отключений.

