Мешканців просять поставитися з розумінням до графіка відключення води на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Дніпрі.

У Дніпрі оприлюднили графік відключення води на тиждень з 30 березня по 5 квітня, передає Politeka.net.

Інформацію про це надає Дніпроводоканал.

Обмеження торкнеться абонентів-боржників, які не сплатили рахунки за водопостачання, водовідведення та обслуговування.

Загальна сума заборгованості по цих адресах становить понад 14,8 мільйона гривень. Найбільші борги зосереджені на просп. Олександра Поля, вул. Метробудівська та деяких будинках Новокодацького району.

КП «Дніпроводоканал» ДМР повідомляє, що відключення відбуватиметься лише після попереднього інформування споживачів. Підприємство закликає мешканців забезпечити доступ до лічильників та інших систем водопостачання.

Графік відключення води на тиждень з 30 березня по 5 квітня включає як Центральний, так і інші райони міста. У разі несплати боргу водопостачання буде тимчасово припинене відповідно до Постанови КМУ № 1405.

Щоб уникнути обмежень, мешканцям радять сплатити заборгованість або укласти договір реструктуризації. Зробити це можна у Центрах абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або в районних відділеннях, адреси яких доступні на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал».

Мешканців просять поставитися з розумінням до графіка відключення води на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Дніпрі та вчасно врегулювати фінансові зобов'язання, щоб уникнути відключень.

Останні новини України:

