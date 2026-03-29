Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Днепре предполагается преимущественно пасмурные дни с незначительными колебаниями температуры.

Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Днепре показывает, что в начале периода небо над городом будет облачным, но без существенных осадков, сообщает Politeka.

Согласно данным sinoptik.ua, 30 марта в городе в течение всего дня будет сохраняться пасмурная атмосфера, температура ночью и утром составит около 10 градусов, днем ​​столбик термометра не будет превышать 9 градусов.

На следующий день, 31 марта, облака будут оставаться над городом до вечера, а температура снизится до 8–11 градусов, ветер будет еще слабее, а осадков не предполагается.

Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Днепре предполагает, что в первые дни апреля утро и вечер обещают быть ясными, но днем ​​небо затянет облачность.

1 апреля ночью ожидается 9 градусов, днем ​​температура поднимется до 14 градусов, а давление и влажность будут оставаться в пределах нормы.

2 апреля небо утром будет облаками и будет оставаться таким до вечера, хотя осадков не прогнозируется.

В середине недели, 3 апреля, небо над городом будет полностью покрыто облаками, температура ночью составит 11 градусов, а днем ​​поднимется до 12 градусов.

На следующий день, 4 апреля, облачность будет сохраняться весь день, температура будет колебаться между 8 и 11 градусами. А 5 апреля температура ночью опустится до 8 градусов, днем ​​будет около 9 градусов.

Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Днепре предупреждает, что с 3 по 5 апреля ожидаются дожди. Поэтому местным жителям следует быть готовым к естественным капризам и носить с собой зонт.

