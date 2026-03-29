Прогноз погоди на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Дніпрі показує, що на початку періоду небо над містом буде частково хмарним, але без суттєвих опадів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними sinoptik.ua, 30 березня у місті протягом усього дня зберігатиметься похмура атмосфера, температура вночі та вранці складатиме близько 10 градусів, вдень стовпчик термометра не перевищуватиме 9 градусів.

Наступного дня, 31 березня, хмари залишатимуться над містом до вечора, а температура дещо знизиться до 8–11 градусів, вітер буде ще слабший, а опадів не передбачається.

Прогноз погоди на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Дніпрі передбачає, що у перші дні квітня ранки та вечори обіцяють бути ясними, але вдень небо затягне хмарність.

Так, 1 квітня вночі очікується 9 градусів, вдень температура підніметься до 14 градусів, а тиск і вологість залишатимуться в межах норми.

2 квітня небо зранку покриється хмарами і залишатиметься таким до вечора, хоча опадів не прогнозується.

У середині тижня, 3 квітня, небо над містом буде повністю вкрите хмарами, температура вночі становитиме 11 градусів, а вдень підніметься до 12 градусів.

Наступного дня, 4 квітня, хмарність зберігатиметься весь день, температура коливатиметься між 8 та 11 градусами. А 5 квітня температура вночі опуститься до 8 градусів, вдень залишатиметься близько 9 градусів.

Прогноз погоди на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Дніпрі попереджає, що з 3 по 5 квітня йтимуть дощі. Тож місцевим мешканцям варто бути готовим до природних примх і носити із собою парасолю.

