Графики отключения света в Днепропетровской области на апрель охватят часть населенных пунктов из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Графики отключения света в Днепропетровской области на апрель коснутся отдельных районов области и будут продолжаться в течение всего дня. В Днепропетровской области вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться с учетом ситуации в энергосети.

01.04.2026 с 08:00 до 18:00 часы будут выключать электричество в городе Жовти Воды. Обесточенными будут на улице:

Грыгория Сковороды — 1, 2, 4, 6, 8, 12-30 (парные), 34, 38, 44-60 (парные), 64

Даныла Нечая — 1, 2А, 3-5, 7-14, 16-22

Донбасівська — 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-65 (непарные), 69, 75

Жовторичанська — 5

Калынова — 2, 3, 8, 16

Кооператывна — 31-47 (непарные), 84, 86, 88, 92-100 (парные), 104, 112-118 (парные), 124, 126

Мостова — 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парные)

Набережна — 1А, 3-5, 7-12, 15, 16, 18-21, 23-27, 30-34, 37, 39, 43

Поштова — 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-55, 57, 59, 61

Ярова — 2

02.04.2026 года с 08:00 до 17:00 часов исчезнет электричество в городе Павлоград. Не будет электричества по следующим адресам:

Виталия Шкуренка — 1, 2, 2/1, 2А, 3, 3А, 4, 6/1

Днипровська — 460, 460А, 460В, 464, 464А, 464Б, 464В

Калынова — 1-3, 5, 7, 9

Кильцева — 7

Нова — 1, 1А, 2, 2/4, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4Б, 5-7, 7А, 8-18 (парные), 18А, 20-28 (парные)

Поштова — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4-6, 6/1, 6А, 8-10, 12, 12А, 13-16, 18, 18А, 20-28 (парные)

Промыслова — 1, 1А, 1В, 1Г, 9, 9/1, 11, 13, 13А, 15, 17

Сергия Корольова — 1, 1Б, 2, 2/1, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4/1, 4А, 6, 6/2, 8, 8А, 10, 12

03.04.2026 года с 09:00 до 19:00 часов будут действовать отключения в селе Гнативка по следующим адресам:

Лисна - 0001

Лисова - 2, 3, 4, 5

Центральна - 3, 24, 25, 26, 27, 27/А, 28, 30, 31, 32, 33, 35.

