Завершение отопительного сезона в Днепропетровской области в запланированные сроки позволит рационально использовать ресурсы в 2026 году.

Один из городов определился с датой завершения отопительного сезона в Днепропетровской области на 2026 год, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Планируется завершить отопительный сезон в Каменском Днепропетровской области. Это произойдет 27 марта, если среднесуточная температура воздуха будет стабильно повышаться. Такое решение принимается на основе нескольких ключевых факторов.

Во-первых, речь идет об устойчивом потеплении, которое должно сохраняться в течение нескольких дней. Во-вторых, учитываются прогнозы синоптиков, свидетельствующие о длительном повышении температуры. Также немаловажным остается обеспечение комфортных и безопасных условий для жителей после прекращения подачи тепла.

Ожидается, что завершение отопительного сезона в запланированные сроки позволит городу рационально использовать ресурсы и избежать лишних затрат на энергию. В то же время, городские власти подчеркивают: окончательное решение будет зависеть от погодных условий, а контроль за температурным режимом будет оставаться определяющим фактором.

Напомним, согласно постановлению правительства №1267, отопительный сезон в Украине длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. В то же время это не означает, что тепло в домах будут подавать к этой дате без изменений.

Хотя конец марта определен как ориентировочный срок завершения сезона, местные власти могут самостоятельно корректировать сроки. В частности, отопление может быть отключено ранее, если среднесуточная температура воздуха будет превышать +8°C в течение трех дней подряд.

В то же время для учебных заведений возможны медицинские исключения. В случае резкого похолодания в апреле общины могут принять решение о продлении подачи тепла с целью обеспечения надлежащих условий для детей и пациентов.

Источник: dmkd.dp.ua

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.