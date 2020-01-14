І як люди опускаються до такої ницості?

Водій маршрутки в Дніпрі відмовився везти пенсіонерку без оплати, розмовляв на підвищених тонах і образив через інвалідності за онкозаболеванию



Як передає Politeka.net про це повідомила дочка постраждалої в Facebook.

Даний інцидент стався на 111 маршруті, а причиною стала тимчасова довідка замість посвідчення Пенсійного фонду, яку жінка пред'явила за проїзд.



Вона дає право на пільговий проїзд, але маршрутник все одно відмовився приймати цей факт, навіть після підтвердження права на пільгу його керівником.

Обурена дочка постраждалої, Олена Шевченко описала ситуацію і попросила поради у користувачів соціальних мереж.

"Мама заплатила за дитину і показала довідку, на що водій сказав (на підвищених тонах):" Виходимо! Я вас не повезу!". Мама сказала: "Ні! Ми не вийдемо! Ваш начальник сказав що я маю право їздити безкоштовно!" (Водій кричав так, що моя дитина злякалась!) В маршрутку почали заходити люди, і водій сказав моїй мамі: "Не хочете виходити? Не треба. Вас Бог вже покарав!", - повідомила жінка.

Раніше ми повідомляли, що в одній з дніпровських маршруток на Католицьке Різдво, 25 грудня, водій в дощ не пустив жінку з трьома дітьми.

За словами жінки, водій маршрутки не тільки відмовила в послугах матері з трьома дітьми, але і нахабно їм збрехав.

Також ми повідомляли, що водій маршрутного таксі №14 в Нікополі не хотів брати двох учасників АТО.

За словами очевидця, маршрутник аргументував свою відмову тим, що на попередній зупинці тільки вийшли пільговики. При цьому в автобусі практично не було людей. Тим не менш, водій все одно не захотів вести атошников.

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