В мережі показали, як зараз виглядають знамениті Токовські водоспади в Дніпропетровській області

Як передає Politeka.net відповідні знімки опублікував фотограф Олександр Карпенко.

Токовські водоспади - це, мабуть, один з найбільш загадкових і красивих природних об'єктів на Дніпропетровщини. Кажуть навіть, що це єдиний степовий водоспад у світі.

Влітку сюди приїжджають на автомобілях, велосипедах та іншому транспорті, щоб насолодитися природою, помилуватися прекрасними краєвидами, зробити ефектні фото.

Їх приваблює не тільки сама водойма, що розмістився серед пустиря, немов оазис, але і кілька пов'язаних з ним легенд.

Одна з легенд говорить, що нібито кіммерійська принцеса Таміріс втікала і кинула своє намисто, щоб втекти від переслідувачів. З намиста і утворилися камені, а потім вже і водоспад.

Ще одна легенда пов'язана з ім'ям отамана Запорізької січі Петром Калнишевським. Вона свідчить, що Калнишевський саме тут заховав свої скарби — 150 тисяч сріблом, вторговані за продаж коней.

На жаль кошовий отаман милувався зовсім іншими краєвидами, ніж ми сьогодні. Адже на початку XIX століття тут почали розробку граніту. Навіть зараз на каменях можна побачити сліди закладки динаміту - такі маленькі глибокі дірочки.

Токовські водоспади виглядають ефектно в будь-який час року. Взимку тут навіть приємніше знаходитися, так як практично відсутнє сміття, який, на жаль, улітку нерідко залишають після себе туристи.

Нагадаємо, страшна знахідка поставила на вуха всі служби Дніпра: територію оточили, людей не пускають

Як повідомляла Politeka, вбивство 13-річної Інни Дубик потрясло всю Україну: що вирішив суд на Дніпропетровщині

Також Politeka писала, що ДТП у Дніпрі, в якому загинула вся сім'я, отримала несподіваний поворот