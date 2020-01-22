Дніпро не тільки популярний, але і цікаве місто України



Ось деякі цікаві факти про нього.

Найвища точка Дніпра - 188 метрів над рівнем моря. Розташована вона на вершині пагорба в лісі в районі житлового масиву Західний.

Найдовша вулиця Дніпра - Передова. Її будівництво проходило протягом 10 років!

Найвищі будівлі Дніпра - ЖК «Вежі» на вулиці Вернадського (123 метра), а найдовший будинок знаходиться на проспекті Героїв, 12. досі дослідники сперечаються з приводу того, щоб визнати його самим довгим будинком в Україні і навіть в Європі.

Найдовший маршрут у Дніпрі - №55. Його протяжність становить аж 29,7 кілометра. Маршрут пролягає від провулка Добровольців до вулиці Каверіна.

В Дніпрі найдовша набережна в Європі - вона складається з трьох Набережних: Перемоги, Заводський і Січеславської. Загальна довжина набережній близько 32 кілометрів.

Найдорожчий готельний номер в готелі Axelhof. Вартість однієї ночі в «люкс» тут варто 7290 гривень.

Найдовший міст у Дніпрі - Кайдакская, довжина якого становить 1732 метра. А Мерефо-Херсонський міст знаменитий тим, що це єдиний в Європі залізничний міст, який має криволінійну траєкторію.

Раніше в мережі показали, як зараз виглядають знамениті Токовскі водоспади в Дніпропетровській області, мабуть, один з найбільш загадкових і красивих природних об'єктів на Дніпропетровщині.

Кажуть навіть, що це єдиний степовий водоспад у світі.

Влітку сюди приїжджають на автомобілях, велосипедах та іншому транспорті, щоб насолодитися природою, помилуватися прекрасними краєвидами, зробити ефектні фото.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

Як повідомляла Politeka, безсоння довела хлопців до злочину в Дніпрі: таке здивувало навіть поліцейських

Також Politeka писала, що звичайна поїздка стала нещастям для пасажирів автобуса під Дніпром: у салон повалив окріп.