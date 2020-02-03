У мережі з'явилися найкрасивіші фото зимового Дніпра

До весни залишився всього місяць, але користувачі мережі вже починають активно радувати своїми знімками міста, на яких з легкістю можна побачити Дніпро зсередини – його душу очима місцевих жителів. Кадри опублікували дніпряни в Instagram.

Дивіться та надихайтеся, адже в зиму без снігу легко розглянути неприкриту справжню красу міста.

Нагадаємо, що днями в мережі показали, як зараз виглядає парк Шевченка в Дніпрі. Колись фешенебельний ресторан «Маяк», який вважався одним з кращих в місті замкнений і пустує, поступово розвалюючись.

Сходинки, які ведуть до легендарного ресторану розбиті і сильно помальовані графіті. Колись популярні дискотека і картодром також не в кращому стані — підлога покрита тріщинами і все завалено величезними купами сміття.

«Просто покинуте місце. Он дерево впало, нікому воно не треба, а в центрі міста пиляють здорові дерева. Тут теж смітник, як бачите», – ділиться місцевий житель.

Нагадаємо, що у Дніпрі "закопали" міськводоканал. На фото видно з вигляду звичайну могилу з хрестом, на якому висить табличка з написом: «На цьому місці десять разів похований гребаной міськводоканал». Із землі стирчить букетих жовтих штучних квітів, які ставлять на могили померлих людей.

Як ми раніше писали, у Дніпрі людей налякав автомобіль, який «кидався» камінням у пішоходів і машини.

«Сьогодні вранці у напрямку проспекту Богдана Хмельницького в бік Мирного і назад було помічено це чудо навантажений піском упереміш з камінням, расскидывало по дорозі покрите льодом, від чого ці камені розліталися по пішоходах і машин, для чого це робилося хто в курсі?», – зазначив очевидець Роман Савченко.

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