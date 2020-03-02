Під Дніпром активізувалися чорні отруйні сколопендри

У Дніпропетровській області в селі Волоське на поверхню зі своїх сховищ виповзла всяка живність. Деякі, отруйні і небезпечні, лізуть в будинки і лякають людей. Так нещодавно в будинок до священика заповзла отруйна сколопендра. Про це повідомив очевидець Андрій Пінчук на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.

«Заповзла майже в ліжко. Просила пробачення. Але улюблена Ольга Пінчук її не пробачила. Тепер вона десь в комашому раю», – віджартувався дніпрянин Андрій Пінчук.

У коментарях користувачі мережі, у свою чергу, не на жарт перелякалися.

«Фу , до нас цей жах теж приходив , така страшна», «Моє дитинство пройшло в Середній Азії. Ось там гості! І ніхто не боїться чомусь.», «Отруйна, болить сильніше, ніж бджолиний укус.», «Дивно, адже вони живуть у жарких регіонах... у Криму їх повно, в Дніпрі ніколи не зустрічала - сказали там не водяться. Моторошна штука, тата мого одного разу вжалила, достатньо було просто пробігти по нозі...нога потім пухла була близько двох тижнів і пекельна біль. З ними потрібно дуже акуратно, вони можуть до летального результату жалити і їх складно задавити», «Ця гидота, скалапендра, напевно живе у всіх будинках. Я вже за 3 роки,напевно штук 20 в будинку прибила. Звідки вони лізуть,незрозуміло.», «Так, вони отруйні, жалять, але більш небезпечні для дітей.Особливо смертельних випадків помічено не було, але якщо слабкий дитячий імунітет, то може бути серйозна неприємність.», – написали українці під фото.

Зазначимо, що сколопендра – отруйна багатоніжка. Її укус можна порівняти з укусом бджоли. По силі болю один укус сколопендри буде схожим на 20 укусів бджіл. Отрута не призводить до смерті людини, але небезпека летального результату все ж існує, якщо у людини є алергія на отруту сколопендри.

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