В Дніпрі на житловому масиві Сокіл шкуродери масово труять безпритульних собак
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Дар'ї Шевченка в Facebook.
В ніч з 29.02 на 01.03 помер у страшних муках улюбленець однієї сім'ї. Стало відомо, що отруїли вихованця люди, які расбрасывают на ж/м Сокіл-2 (район СШ 83) отруту для бездомишів.
Під час прогулянки песик дівчини з'їв на вулиці отруту, яку розкидали “догхантери”.
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За життя песика боролися ветеринари, але врятувати домашнього улюбленця не вдалося.
«Той, хто це робить, живи і знай, тварюка, що у нього були страшні болі і дві клінічні смерті, а на твоїх брудних руках сльози людей і смерті не лише бездомних, а й домашніх тварин!», – наголосила Дарія на своїй сторінці.
В коментарях користувачів мережі висловили співчуття втратила улюбленця.
Нагадаємо, що під Дніпром активізувались чорні отруйні сколопендри. У Дніпропетровській області В селі Волоське на поверхню зі своїх сховищ виповзла всяка живність. Деякі, отруйні і небезпечні, лізуть в будинку і лякають людей. Так нещодавно в будинок до священика заповзла отруйна сколопендра.
«Заповзла майже в ліжко. Просила пробачення. Але улюблена Ольга Пінчук її не пробачила. Тепер вона десь в комасі раю», – віджартувався дніпрянин Андрій Пінчук.
У коментарях користувачі мережі, у свою чергу, не на жарт перелякалися. «Фу , до нас цей жах теж приходив , така страшна», «Моє дитинство пройшло в Середній Азії. Ось там гості! І ніхто не боїться чомусь.», «Отруйна, болить сильніше, ніж бджолиний укус.», «Ця гидота, скалапендра, напевно живе у всіх будинках. Я вже за 3 роки,напевно штук 20 в будинку прибила. Звідки вони лізуть,незрозуміло.», – написали українці під фото.
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