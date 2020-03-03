В Дніпрі на житловому масиві Сокіл шкуродери масово труять безпритульних собак

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Дар'ї Шевченка в Facebook.

В ніч з 29.02 на 01.03 помер у страшних муках улюбленець однієї сім'ї. Стало відомо, що отруїли вихованця люди, які расбрасывают на ж/м Сокіл-2 (район СШ 83) отруту для бездомишів.

Під час прогулянки песик дівчини з'їв на вулиці отруту, яку розкидали “догхантери”.

За життя песика боролися ветеринари, але врятувати домашнього улюбленця не вдалося.

«Той, хто це робить, живи і знай, тварюка, що у нього були страшні болі і дві клінічні смерті, а на твоїх брудних руках сльози людей і смерті не лише бездомних, а й домашніх тварин!», – наголосила Дарія на своїй сторінці.

В коментарях користувачів мережі висловили співчуття втратила улюбленця.

Нагадаємо, що під Дніпром активізувались чорні отруйні сколопендри. У Дніпропетровській області В селі Волоське на поверхню зі своїх сховищ виповзла всяка живність. Деякі, отруйні і небезпечні, лізуть в будинку і лякають людей. Так нещодавно в будинок до священика заповзла отруйна сколопендра.

«Заповзла майже в ліжко. Просила пробачення. Але улюблена Ольга Пінчук її не пробачила. Тепер вона десь в комасі раю», – віджартувався дніпрянин Андрій Пінчук.

У коментарях користувачі мережі, у свою чергу, не на жарт перелякалися. «Фу , до нас цей жах теж приходив , така страшна», «Моє дитинство пройшло в Середній Азії. Ось там гості! І ніхто не боїться чомусь.», «Отруйна, болить сильніше, ніж бджолиний укус.», «Ця гидота, скалапендра, напевно живе у всіх будинках. Я вже за 3 роки,напевно штук 20 в будинку прибила. Звідки вони лізуть,незрозуміло.», – написали українці під фото.

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