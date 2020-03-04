В Дніпрі намір тимчасово перекрити руху через залізничні переїзди

Як передає Politeka.net, про це попередили в прес-службі міськради.

Як йдеться у повідомленні, рух транспорту буде перекрито через залізничний переїзд 175 км перегону Сухачівка - Діївка по вул. Похилій і 178 км по вул. Мукачівської з 11 по 21 березня, з 10:00 до 16:00.

за Причиною такого рішення стало переобладнання контактної мережі перегону.

У міськраді також повідомили, що об'їзд транспорту буде можливий по вул. Богуна, Дальноуральской, Шушинській, Професійної, Республіканської з подальшим виїздом за Крутий спуск на вул. Юрія Кондратюка.

Об'їзд переїзду 175 км перегону Сухачівка-Діївка по вул. Похилій - через ЗАЛІЗНИЧНИЙ переїзд 172 км по вул. Лісовий.

Раніше ми повідомляли, що 3 березня на сайті Дніпровської міської ради з'явилося розпорядження про обмеження руху транспорту 9 березня.

Буде перекрита центральна частина міста.

З 9.30 до 11.00 по вулиці Воскресенській під час урочистої церемонії покладання квітів до пам'ятника Шевченка на ділянці від проспекту Дмитра Яворницького до вулиці Князя Володимира Великого.

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