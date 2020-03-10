У Дніпропетровській області через аномальне потепління назовні вилізли повзучі гади

Під Дніпром місцеві помітили змій. Фото опублікував очевидець Юрій Притков, який побачив змій у Новомосковську, повідомляє Politeka.net.

Так як в Дніпрі і області потепліло, не дивно, що всі тварини почали виповзати зі своїх сховищ, щоб погрітися на сонечку. Юрій зустрів звичайного вужа.

В коментарях місцеві відразу сполошилися: «Гарний вужик», «Вужик», «Виліз на сонечку погрітися», «Мужичок, змія запускаєте?», «Ну що Ви,я пацифіст!».

Зазначимо, що вже не агресивний. При вигляді людини він рятується втечею. Спійманий вже спочатку активно захищається: шипить і викидає голову вперед, що страхітливо діє на багатьох ворогів. Для людини укус не представляє ніякої небезпеки.

Нагадаємо, що під Дніпром невідомі влаштували звалище тюльпанів. Вивезли і спалили квіти, які не вдалося продати до свята 8 березня. Фото тюльпанового "крематорію" опублікували в мережі.

"Під Дніпром, не продавши всі тюльпани, їх просто спалили за містом… Ні собі ні людям", – констатує автор публікації.

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«У дворі на вул. Калиновій 64 на дитячому майданчику, дивний чоловік ходить і придивляється до дітей, можливо звичайно я надто підозріла, але все одно, будьте акуратні», — розповіла очевидиця і прикріпила фото.

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Після чого, за словами жінки, діти почали тікати і сховалися за людьми, які стояли біля під'їзду. При цьому нападник втік за ними і представився нібито батьком школярок.

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