В Дніпрі показали, як їздячи місцеві жителі на громадському транспорті під час обмежень

Про це повідомляє місцевий портал «НМ» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19, Кабмін ввів карантин на всій території України, з-за чого громадський транспорт у передмісті не працює, в містах бере в салон не більше 10 пасажирів.

Так, у Дніпрі люди знайшли, як обійти правило, щоб дістатися до роботи в годину пік. У місті знайшли оригінальний спосіб добиратися до роботи, коли ти 11-й. «Зайві» пасажири продовжують їздити на тролейбусах, — «зайцями», причепившись до куховным деталей тролейбусів.

Такий проїзд на кузовних деталях електротранспорту дуже небезпечний. Сходи і бампери тролейбусів просто не призначені для перевезення людей. Більш того, за такий проїзд передбачений штраф.

Нагадаємо, що у Дніпрі і області розшукують зниклого підлітка.

Відомо, що Матвій Роговський пішов з будинку по проспекту Перемоги в Кам'янському 23 березня. На даний момент ніякої інформації про місцезнаходження хлопця. З собою телефону він не взяв.



На вигляд Матвію 15-16 років, зріст 173-175 см, волосся руде, коротке, очі карі, середньої статури.

Крім того, у хлопчика є особливі прикмети: два шрам на животі від апендициту.

Був одягнений в кепці сірого кольору, вітровку гірчичного кольору, сорочки і джинси сірого кольору, білі кросівки з синіми вставками.

Якщо вам відомо про місцезнаходження підлітка, будь ласка, повідомте по телефону "102", 0689734622, 0687993981.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку.

Відомо, що Леся Чумарева пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.



Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить.

Нагадаємо, Жінка безвісти зникла під Дніпром.

Як повідомляла Politeka, дитина не повернулася додому зі школи в Києві, оголошено розшук: є особлива прикмета, фото

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